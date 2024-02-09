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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الشرب: انقطاع الخدمة عن 13 منطقة لمدة 14 ساعة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه غدا، السبت، عن مناطق تابعة لشبكات السلام "منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط" ومناطق تابعة لشبكات المرج "شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس بمتفرعاتها – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص".

وأوضحت الشركة أن ذلك نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

شركة مياه الشرب القاهرة انقطاع المياه الخصوص شارع عين شمس

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