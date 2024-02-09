أبرزها الغثيان والتشوش.. علامات تدل على الإصابة بالتسمم الغذائي

قالت ولاء حسني، استشاري التغذية العلاجية، إن الطعام الملوث ومنتهي الصلاحية يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، متابعة أن هناك علامات تدل على إصابة الفرد بالتسمم.

وأضافت ولاء حسني، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المريض سيشعر بوجع في المعدة وشعور بالغثيان والصداع وارتفاع درجة الحرارة.

واسترسلت: أعراض التسمم تحتاج إلى ١٢ أو ١٨ ساعة لكي تظهر، وهي شعور المريض بعدم القدرة على الحركة والرؤية مشوشة وغيرها، وهنا يجب أن يحدث تدخل طبي على الفور.



وأوضحت أن المصاب بالتسمم يجب أن يتم تعويضه بالسوائل والخضروات الطازجة.