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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

استعرض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، شكوى إحدى أولياء الأمور، بشأن دفع المصروفات الدراسية لإحدى المدارس في مدينة 6 أكتوبر بالجنيه الإسترليني، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إصدار إيصالات بالجنيه الإسترليني.

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وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، :"هذه السيدة المصرية قالت لي: إيصالات التحصيل في المدرسة بالجنيه الإسترليني، وهذا كلام باقي أولياء الأمور".

وواصل:" مين أقوى.. مجلس إدارة المدرسة أقوى ولا الدولة المصرية.. وزير التعليم أمام مجالس إدارات مدارس بعينها.. مين هيقدر على التاني؟.. لو وزير التعليم مرحش المدرسة وشاف موضوع الإيصالات اللي بالإسترليني؛ محدش يحاسب حد بيشترلي إسترليني من بره".

وأضاف قائلًا: "فيه ناس في الحكومة أولادهم وأقاربهم في هذه المدرسة.. والسؤال: دفعتوا بالجنيه ولا الإسترليني؟.. وجبتوه منين؟.. بقول للوزير ممكن تروح المدرسة تسألهم آخر إيصالات بالمصري ولا الإسترليني؟ .. هل يستطيع الوزير يرد عليا ويقول لي: المدرسة اللي في أكتوبر موقفها إيه؟.. وعلى فكرة، أنا والوزير وأولياء الأمور، عارفين الحدوته، وعارفين إن المدرسة بتاخذ المصروفات بالإسترليني.. مين أقوى في تنفيذ القانون؟ الحكومة والوزير؟ أم مدرسة بأكتوبر؟".

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