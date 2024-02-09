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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيخرف.. خالد أبو بكر ينتقد تصريحات "بايدن": مصر ليست في موقف دفاع

بايدن
بايدن

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببيان الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بمعبر رفح، مشيرًا إلى أن الرد المصري جاء سريع وعلى قدر المستوى.

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وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" :"لسنا في موقف دفاع، ولن نسمح لأحد بتقييم الموقف المصري ولكن نحن في موقف الرد، وهذا ما أعجبنى في بيان المؤسسة المصرية أمام التخريف الذي تم من بايدن.. بيقول أي كلام".


وواصل:"البيان تم صياغته  بمفردات تليق بمصر وقوتها... وقوة البيان وسرعته تؤكدة المواجهة.. بايدن ليس صاحب القرار الأساسي في الإدارة الأمريكية، وليس هو الشخص الذي يصلح للإدارة بنسبة 100%".

وأشار إلى هناك تقارير كثيرة حول الحالة الصحية والذهنية والتركيز العقلي للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وعلى جانب آخر، قال إن الأيام القادمة قد تشهد مواجهات في رفح الفلسطينية، حيث يوجد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، والسؤال الهام إذا ما حدث أي هجوم، فأين سيذهبون.. لو خرج أهل غزة من أرضهم فستموت القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قوة على الأرض قادرة على كبح جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية.

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