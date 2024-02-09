مجنون في تل أبيب ومعتوه بواشنطن.. بكري يهاجم بايدن ونتنياهو

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بيان رئاسة الجمهورية، الذي صدر؛ للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” فى رده على تصريحات الرئيس الأمريكي عن مصر ومعبر فح، “المعتوه بدلا من أن يدين ما يجري في غزة؛ جاي يرمي أخطاؤه على مصر!، أي مصيبة نحن نعيشها، واحد مجنون في تل أبيب، وآخر معتوه في واشنطن”.

وقال مصطفى بكري، غن بيان رئاسة الجمهورية رد قوي على تصريحات جو بايدن، وأكدت فيه مصر موقفها الواضح القاطع مما يحدث في غزة.

دور مصر

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بايدن أو غيره لا يستطيعون التشكيك في دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.