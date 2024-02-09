آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

أعلن آلانيا سبور التركي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المصري أحمد حسن "كوكا" على سبيل الإعارة قادماً من بينديك سبور لنهاية الموسم الحالي.

واستعار آلانيا سبور المهاجم المصري لنهاية الموسم الحالي، قبل ساعات من غلق باب القيد في الدوري التركي.

وسبق أن لعب كوكا في صفوف آلانيا سبور على سبيل الإعارة قادماً من أولمبياكوس اليوناني موسم 2022–2023.

وسجل كوكا صاحب الـ30 عاماً 3 أهداف مع بينديك سبور التركي خلال الموسم الحالي.

وتألق المهاجم المصري مع آلانيا سبور في الموسم الماضي وسجل 11 هدفاً كما صنع هدفاً آخر.

وشارك كوكا مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من دور الستة عشر.