ضبط عصابة بالقاهرة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية والإتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية حال إستقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة" .

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" عاطل مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.