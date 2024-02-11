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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مضيف ومضيفة... وظائف بمصر للطيران .. التقديم اليوم

صدى البلد

توفر قطاعات كبيرة في الدولة وظائف للشباب الخريجين من الجامعات في مجالات مختلفة، إيمانا من الدولة بضخ دماء جديدة للشباب وبدورهم البناء في تحقيق التنمية المستدامة وكصورة مشرفة لمصر أمام العالم في مختلف المجالات . 


وفي إطار ذلك، أعلنت الشركة القابضة للطيران عن فرص عمل للشباب لشغل وظائف "مضيف- مضيفة جوية"، بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الأحد ولمدة 15 يوما، طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

ولأصحاب الخبرة.. صدى البلد يستعرض الشروط المطلوبة بوظائف مصر للطيران 2024

وأعلنت الشركة القابضة للطيران  وفق منشور على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من ذوي الخبرة، كما يلي:

- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

- يمكن التقديم للذكور والإناث.

- أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

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شروط لوظائف بدون خبرة 2024

- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالبت الشركة القابضة للطيران، المتقدمين لشغل الوظائف بإحضار المستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

الشركة القابضة للطيران وظائف مصر للطيران 2024

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