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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

شهد سعر صرف الدولار في مصر رسميا استقرارا، ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي، وفي الوقت نفسه تتخذ الحكومة و البنك المركزي العديد من الإجراءات لدعم العملة المحلية وخلال السطور التالية  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنكي (الأهلي، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم السبت مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماعاتها برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

مفاوضات صندوق النقد الدولي في المرحلة الأخيرة

وأعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد في تصريحات صحفية بمقر الصندوق بواشنطن إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.

وقالت  "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح".

 

 

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