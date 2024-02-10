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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

الدولار
الدولار

استمر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في التراجع بالسوق الموازية ، استمرارا لموجة التراجع الكبيرة التي بدأت قبل أايم، فهو من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميًا عبر مُحرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

يبحث الكثير أيضل عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض، واقتراب دخول سيولة دولارية كبيرة لمصر.

الدولار

تصريحات صندوق النقد

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة”.

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وقالت مديرة الصندوق إن العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات، وأن مصر وافقت على التحرّك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.

سعر الدولار بالسوق السوداء

عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، وهو ما يشهد تراجعًا قويًا .

وهبط سعر الدولار اليوم مقارنة بسعر الأمس ، مجلا مستويات 58 و 57 جنيها ليكون إجمالي التراجع من أعلى سعر وهو 71 نحو 13 جنيها.

تصريحات حكومية

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليًا مجرد تكهنات.

وأضاف “الحمصاني”، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مليارات الدولارات

وعلق على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 11 شهرًا ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

دعم مالي من الاتحاد الأوروبي

وفي نفس الوقت أعلن الاتحاد الأوربي عن دعما ماليا جديدا لمصر، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد. 

وأضافت الخارجية في بيان الجمعة الماضي أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الخميس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027. 

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وقال البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

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