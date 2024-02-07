الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

لا تزال الأسواق الموازية تتلاقي ضربات موجعة جراء تهاوي سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه لليوم الرابع علي التوالي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الموازي بمعدلات اقتربت من 45% منذ مطلع الأسبوع الجاري من74 جنيه في المتوسط وصولا إلي ما يقارب من 47 جنيه .



تراجع الدولار في السوق الموازي والذي رفع من مركز الجنيه المصري مقدار 30 الي 35% في المتوسط، سبب حالة من التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية .



حسبما أكدت مصادر وخبراء مصرفيون لصدي البلد ، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها علي مستوي الدولة المصرية تؤكد قدراتها في ضبط السوق بما يحفظ قدرات الاقتصاد القومي وتوحيد كافة المعاملات الخاصة بالعملة داخل الجهاز المصرفي .



وقالت المصادر إن تلك الإجراءات تؤكد اقتراب حسم مصر لقرض صندوق النقد الدولي المقرر أن يتجاوز 7 مليار دولار وفقا لتقديرات مجلس إدارة الصندوق .



وعلي سياق متصل يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط داخل البنوك ،عند 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع .