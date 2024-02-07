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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

سعر الدولار
سعر الدولار

لا تزال الأسواق الموازية تتلاقي ضربات موجعة جراء تهاوي سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه لليوم الرابع علي التوالي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الموازي بمعدلات اقتربت من 45% منذ مطلع الأسبوع الجاري من74 جنيه في المتوسط وصولا إلي ما يقارب من 47 جنيه .

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تراجع الدولار في السوق الموازي والذي رفع من مركز الجنيه المصري مقدار 30 الي 35% في المتوسط، سبب حالة من التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية .


حسبما أكدت مصادر وخبراء مصرفيون لصدي البلد ، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها علي مستوي الدولة المصرية تؤكد قدراتها في ضبط السوق بما يحفظ قدرات الاقتصاد القومي وتوحيد كافة المعاملات الخاصة بالعملة داخل الجهاز المصرفي .


وقالت المصادر إن تلك الإجراءات تؤكد اقتراب حسم مصر لقرض صندوق النقد الدولي المقرر أن يتجاوز 7 مليار دولار وفقا لتقديرات مجلس إدارة الصندوق .


وعلي سياق متصل يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط داخل البنوك ،عند 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع .

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