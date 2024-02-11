أشرف قاسم: حسام حسن مميز جدا ولازم ندعمه.. فيديو

كشف أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه في تولي حسام حسن، منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "حسام حسن مميز جدا من الناحية التدريبية".

وأضاف: "الجمهور المصري كان يطالب بحسام حسن منذ فترة كبيرة جدا خاصة مع كل إخفاق للمنتخب، وكان يتم طرح اسم حسام حسن دائما"، لافتا: "كلنا لازم ندعم حسام حسن الفترة القادمة".

وأشار: "يجب أن تكون المساندة إيجابية لحسام حسن، والانتقاد يكون بدون تجريح إذا حدث إخفاق في شيء معين"، مضيفا: "حسام من المدربين المميزين جدا ولابد من مساندته".

