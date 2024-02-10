حازم إمام يتخذ قراراً صادماً بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، استقر على الاعتذار عن الإشراف على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: "حازم إمام يهمه أن التوأم يحقق نجاحات مع منتخب مصر، وهو من الداعمين لتولي حسام حسن وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر، ولن يتولى الإشراف على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي اتحاد الكرة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن يوم الثلاثاء المقبل؛ لوضع النقاط على الحروف".

وتابع: "حازم إمام لم يكن لديه أي تحفظات على تولي حسام وإبراهيم حسن قيادة منتخب مصر، والتوأم سيقوم بعمل جولات إلى اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية.