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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في غزة.. الكشف عن موت فلسطينيين جوعا بسبب انعدام الغذاء

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

كشفت تقارير صحفية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في غزة بشكل وحشي ، وفق ما ذكرت وسائل متفرقة.


وبسبب منع الإمدادات عن غزة من قبل الاحتلال في حرب تجويع ممنهجة، مات عدد من الأشخاص جوعا في شمال غزة بسبب نقص المواد الغذائية.
ومازال الاحتلال  يمنع دخول المساعدات للسكان في شمال غزة وهناك عائلات لا تستطيع تأمين وجبة يومية.
وتجبر قوات الاحتلال النازحين في مراكز تابعة للأونروا على الخروج من خان يونس عبر شارع البحر.
وقال مدير الإمداد بالدفاع المدني في غزة ان محافظة رفح تعاني من شح الإمكانيات بسبب الكثافة السكانية.
وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ان بعض العائلات لم تتناول الا نصف وجبة خلال 48 ساعة.

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