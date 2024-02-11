موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

نشرت الفنانة سما ابراهيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن رحيل والدتها وأعلنت عن موعد الجنازة والعزاء.

وقالت سما إبراهيم: بإذن الله ..صلاة العصر في جامع العمري و الوداع في الباب الثاني بمقابر عامود السواري بالإسكندرية.

سما إبراهيم

وأضافت سما إبراهيم: الحمد لله ..

العزاء اليوم بأذن الله بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم .. محطة الرمل

شكر الله سعيكم.

وكتبت سما إبراهيم: أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم ادعو لها.

سما إبراهيم

وكان أعلن المسرح القومي قرب انتهاء ليالي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد ، والذي يتم عرضه حاليا ، وتقوم ببطولته سما إبراهيم .

ومن المقرر أن ينتهي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد والتي يتم عرضها علي المسرح القومي للمسرح.

والعرض المسرحى إعداد وإخراج المخرج يوسف المنصور بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.