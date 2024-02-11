تشريعية النواب توضح أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، وإعادة صياغة وثيقة الزواج، وتوثيق حالات الطلاق".

أضاف: "التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الطقل في ذلك الوقت، لأن بعض الأمهات التي يتم طلاقهن في سن صغير يعانون من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدوا حق الحضانة مما يحرمهم من الحق في الزواج مرة ثانية".

أشار: "قانون تبني الأطفال ليس متاحًا للنقاش على مائدة الحوار الوطني، ومن الممكن مناقشته فيما بعد"، موضحا أن التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني؛ تتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية في إطار الحفاظ على حقوق الزوج والزوجة وحماية الأطفال بينهم".

