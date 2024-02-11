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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على السعودية وديا استعدادا لأمم إفريقيا

صدى البلد

فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت اليوم فى اطار استعدادات المنتخب وتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب. 

سجل أهداف منتخب مصر مصطفى عيد ومحمد كوكى، وشهدت المباراة مشاركة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها من بطولة الدورى المصرى لكرة الصالات. 


وأبدى جهاد عرفة المدير الفني رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا واستيعابهم لفكر الجهاز الفني فى إطار عملية الاحلال والتجديد التى يقوم بها الجهاز الفنى حاليآ. 


ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات خطة تجهيز المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة،للظهور بمستوى مرضى والتأهل لكأس العالم المقبلة. 


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من  سامح صالح مدرب عامًا،  ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.

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