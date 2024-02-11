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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس عبر هذا الرابط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس تعليمات عاجلة للطلاب بشأن إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس لبرنامجي الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم  بدء إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس ( لبرنامجي الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية) الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عبر هذا الرابط اضغط هنا.

أكد الدكتور خالد قدري ، أن اعلان النتائج ستعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني (UMS)، مشددا على الطلاب التأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الالكتروني (UMS) ، وكذلك سداد أى مصروفات دراسية مستحقة.

وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الانشطة الطلابية و تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

تعتزم لجنة الاسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس -  اقامة مهرجان الاسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ياتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الانشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات وذلك ابتداء من يوم الاحد الموافق 2024/2/18 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/22 وذلك تحت إشراف طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

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