جنات تطرح برومو أغنيتها الجديدة جمبك ومعاك

طرحت المطربة جنات برومو كليبها الجديد جمبك ومعاك، وذلك استعداد لطرحها يوم الأربعاء القادم عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وتدور فكرة الكليب حول فتاة تحاول مساعدة والدها الذي يعاني بسبب تقدمه فى السن وتلبى طلباته، وهو موضوع مختلف تماما عما اعتادت عليه جنات خلال الفترة الأخيرة.



الأغنية من كلمات: خالد البشبيشي، الحان: احمد زعيم ، توزيع: يوسف حسين اخراج: فادي حداد، انتاج: لايف ستايلز ستوديوز.











كشفت الفنانة جنات عن سبب عدم مشاركتها فى حفلات موسم الرياض ، بالرغم من العروض التى تلقتها.

وقالت جنات فى تصريحات إذاعية: أنا مستمتعة بالحفلات والإمكانيات اللى بتحصل فى موسم الرياض ، وكنت من الأوائل اللى بطلب فى الحفلات دي ، لكن كل مرة مكنتش بتكمل وكانت بتتلغي على أخر وقت وممكن قبلها بأسبوع ، لدرجة إني بقيت عارفة أن خلاص مش هتظبط.

استكملت جنات حديثها ، قائلة: فى إحتمال إنب فعلًا أشترك وأتمني حاجة تظبط معايا قريب .

وعن رأيها فى الحفلات التى قدمت للفنانين ، قالت جنات: تكريم الفنانين الكبار وهما بصحتهم وعلى قيد الحياة شيء مؤثر وهايل.