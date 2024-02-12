البحوث الفلكية تفتتح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

يفتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووي الشامل)، داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

ويأتي الافتتاح بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، وبحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل.

كما يتم افتتاح مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، وهو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا.

يمثل هذا الحدث الهام إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

القومي للبحوث الفلكية

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