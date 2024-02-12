عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تفتتح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية

يفتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووي الشامل)، داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

txt

ثاني أكبر محطة بالعالم.. البحوث الفلكية تفتتح محطة رصد الأقمار الصناعية

txt

80 متدربا من 46 دولة.. رئيس البحوث الفلكية يفتتح دورة التفتيش الموقعي للتفجيرات النووية

txt

البحوث الفلكية تفتتح أعمال دورة التفتيش الموقعي للتفجيرات النووية .. صور

txt

الخشت: نهتم بالبحث العلمي في مجال الاستدامة والحد من تأثرات التغيرات المناخية

txt

اليوم.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

txt

الخشت: التعليم الجامعي ‏استطاع تحقيق تقدم كبير في السنوات الماضية

txt

الخشت : جامعة القاهرة يدرس بها 22 ألف وافد من مختلف الجنسيات

txt

جامعة القاهرة تقدم خدمات صحية ومجتمعية لـ 150 ألف مواطن خلال 2023

txt

مش ذنبك.. فوز مبادرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة مجلة تايمز للتعليم العالي

txt

اقتصاد وسياسة القاهرة تنظم ندوات لتشجيع منسوبيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ويأتي الافتتاح بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، وبحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل.

كما يتم افتتاح مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، وهو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا.

يمثل هذا الحدث الهام إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

القومي للبحوث الفلكية

IMG-20240212-WA0052
IMG-20240212-WA0052
IMG-20240212-WA0049
IMG-20240212-WA0049
IMG-20240212-WA0065
IMG-20240212-WA0065
IMG-20240212-WA0066
IMG-20240212-WA0066
IMG-20240212-WA0063
IMG-20240212-WA0063
IMG-20240212-WA0064
IMG-20240212-WA0064
IMG-20240212-WA0061
IMG-20240212-WA0061
IMG-20240212-WA0060
IMG-20240212-WA0060
IMG-20240212-WA0058
IMG-20240212-WA0058
IMG-20240212-WA0059
IMG-20240212-WA0059
IMG-20240212-WA0056
IMG-20240212-WA0056
IMG-20240212-WA0057
IMG-20240212-WA0057
IMG-20240212-WA0055
IMG-20240212-WA0055
IMG-20240212-WA0053
IMG-20240212-WA0053
IMG-20240212-WA0050
IMG-20240212-WA0050
IMG-20240212-WA0051
IMG-20240212-WA0051
IMG-20240212-WA0048
IMG-20240212-WA0048

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

ثاني أكبر محطة بالعالم.. البحوث الفلكية تفتتح محطة رصد الأقمار الصناعية

80 متدربا من 46 دولة.. رئيس البحوث الفلكية يفتتح دورة التفتيش الموقعي للتفجيرات النووية

البحوث الفلكية تفتتح أعمال دورة التفتيش الموقعي للتفجيرات النووية .. صور

الخشت: نهتم بالبحث العلمي في مجال الاستدامة والحد من تأثرات التغيرات المناخية

اليوم.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

الخشت: التعليم الجامعي ‏استطاع تحقيق تقدم كبير في السنوات الماضية

الخشت : جامعة القاهرة يدرس بها 22 ألف وافد من مختلف الجنسيات

جامعة القاهرة تقدم خدمات صحية ومجتمعية لـ 150 ألف مواطن خلال 2023

ترشيحاتنا

مهلة أسبوعا .. محكمة هولندية تأمر الحكومة بتوجيه ضربة قوية إلى إسرائيل

تحرك في السياحة لتأجيل موعد إنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن بالحج

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ