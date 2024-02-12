رئيس مجلس الدولة فى الكويت لتعزيز أواصر التعاون القضائي

ترأس المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وفداً قضائياً رفيع المستوى من قضاة ومستشارى مجلس الدولة فى زيارة رسمية إلى دولة الكويت.

جاء ذلك فى إطار توطيد أواصر التعاون القضائي بين مجلس الدولة والسلطة القضائية بالكويت وتعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين

وتناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائى بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بالإتحاد العربى للقضاء الإدارى والذى تعتبر دولة الكويت عضو مؤسس به.



وأكد المستشار عادل عزب على ان العلاقات بين مصر والكويت علاقات متجذرة وتاريخية في المجال القضائي و القانوني.



كما أكد على ان مجال التدريب والتعرف على أحدث الأحكام والإفتاء والتشريع والذى يعد من ابرز المجالات التى يتطلع الجانبين للعمل على تفعيله خلال الفترة القادمة من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة بين أعضاء مجلس الدولة المصرى ونظرائهم بدولة الكويت الشقيقة بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف القضائية والقانونية وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضاء الجانبين بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية فى تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون.