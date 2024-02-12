دعوى الأقباط.. قرار من مجلس الدولة حول الاعتراف بالأرثوذكس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار امتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري، لجلسة 25 مارس المقبل للاطلاع والرد.

جاء ذلك فى الدعوى التي حملت رقم 76/64420، والمقامة من إسحاق إبراهيم المحامى، لوقف تنفيذ قرار امتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.