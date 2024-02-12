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برلمان

برلماني: قانون إتاحة وتبادل البيانات سيحقق طفرة غير مسبوقة

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة، وسيقضي على مقولة أن الوزارت تعمل في جذر منعزلة، حيث إنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية، وسيعمل على جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي ، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتي يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد على الاقتصاد الوطني، ويعمل علي الارتقاء بالمنظومه التكنولوجية.

وثمن بدوي جهود وزارة الاتصالات بقيادة ، الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسايرة التطور واعداد تشريعات وقوانين تساهم في استكمال البنيان التشريعي للقوانين التكنولوجيه التي تخطوا بها مصر خطوات ثابتة، لتؤكد ريادتها وقدرتها على الانطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع بدوي أن وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسية في تحقيق أكبر معدلات النمو لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خططها الاستراتيجية في تقديم تشريعات تناسب المصريين في الجمهورية الجديدة .
 

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