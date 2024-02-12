سناء منصور: مذيع الراديو يقوم بكل مهام الإعداد والتقديم والإخراج

أكدت الإعلامية سناء منصور، أن مذيع الراديو كان يطلق عليه قائد الأوركسترا، مشيرا إلى أن مذيع الراديو يقوم بكل مهام الإعداد والتقديم والإخراج، وحتى المونتاج.

وقالت سناء منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور” الراديو لا يعلى عليه، مؤكدة أن العمل في الراديو أصعب بشكل كبير من التليفزيون.

وتابعت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، أن التليفزيون له ميزة وهي أنه يعطي شهرة أكبر من الراديو، مؤكدة أنه عملت مع عمالقة الإذاعة المصرية، فأمال فهمي علمتني تغيير طبقات صوتي لمواكبة الأحداث.

وأشارت سناء منصور إلى أنه حاليا لم أعد أستمع إلى الإذاعة بشكل مستمر، خاصة أن أسلوب الراديو الأن يختلف عن الماضي.