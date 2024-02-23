سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

اذا كنت تفكر في شراء سيارة اعتمادية من علامة رينو العريقة وبسعر تنافسي، ستجد الحل في سوق المستعمل حيث الخيارات الأكثر بأسعار متفاوتة، ولعل رينو لوجان واحدة من أنجح السيارات الإقتصادية في السوق المصري.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على السيارة رينو لوجان موديل 2010 بـ 195 ألف جنيه.

رينو لوجان 2010

تمتلك السيارة رينو لوجان موديل 2010 محركاً مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 105 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي ، وتبلغ سعة خزان الوقود إلى 50 لتر.

ربنو لوجان 2010

بينما المقصورة الداخلية لـ رينو لوجان موديل 2010، رحبة وتتسع لأربعة أشخاص بكل أريحية اثنين منهم في المقاعد الأمامية وإثنين آخرين في المقاعد الخلفية، وهي تحتوي على أنظمة الأمان والحماية من الوسائد الهوائية الأمامية وأيضًا الجانبية لحماية السائق والراكب الامامي، فهي مزودة بعجلة قيادة تقليدية بسيطة وعدادات قراءة إعتيادية، وأيضًا مكيف للهواء وقفل ذاتي "سنتر لوك" وزجاج كهربائي.

رينو لوجان 2010

وفقاً لمالك السيارة بلغ عداد رينو لوجان موديل 2010 أكثر من 200 ألف كيلو متر، كما حصلت من قبل على دهان خارجي للتجديد،و هي باللون الأحمر، وبها رخصة سارية.