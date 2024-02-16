صاحب واقعة إلقاء البرتقال على شاحنات غزة: أقل حاجة أقدمها

تحدث ربيع أبو حسن، بائع الفاكهة الذي ألقى بضاعته لإحدى شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة، عن الواقة.

وقال ربيع أبو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "ما فعلته هو أقل شيء يفعله الشعب المصري، وفيه ناس أحسن مني بكثير، وكنت أتمنى أقدم شيء أكبر من ذلك".

وأضاف: "كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقائنا فى غزة أحزن عليهم، وكان نفسى أقدم حاجة لهم".

وتابع: "عندما مرت أمامي الشاحنات أخذت حفنات من البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وانا سعيد.. ما فعله ريح بالي كثيرا، والشعب المصري بيحب الفلسطينيين، وبيعمل الخير دائما وفيه الخير، ودى أقل حاجة يقدمها الشعب المصري تجاه أهلنا فى غزة".