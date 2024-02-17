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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلع ومنتجات ولحوم.. أسعار مخفضة قبل شهر رمضان 2024.. تفاصيل بالعناوين

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية، أن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 2024، اعتبارا من أمس الجمعة 16 فبراير، سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن استمرار مبادرة كلنا واحد، يأتي لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية، وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وأشارت إلى أن المبادرة تنفذ بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 

وأكدت أنه لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية. 

وأوضحت الوزارة أنها تواصل توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى الإسهام فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

كما يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية اللاجتماعية للمواطنين  تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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