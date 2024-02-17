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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عقب صدور قرار من محكمة النقض بإيقاف عقوبة حبسه أنه زعلان من نجم الفريق عبدالله السعيد لأنه كان أول من وقع معه للعب لنادي الزمالك ووقتها لم يلعب بسبب ظروف خارجية .

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم.

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رفض طعن مرتضى منصور

وأوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس  202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

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