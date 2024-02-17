مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وممدوح عباس.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن تفاصيل جديدة حول القضايا القائمة بين وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلا مش هتصالح معاه ومعركتنا لآخر الحياه هو وممدوح عباس ومش هعتذر له أبدا.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم

رفض طعن مرتضى منصور

وأوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 202، بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.