عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال يواصل قصف غزة ويعتقل العشرات في مجمع ناصر الطبي

صدى البلد

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ134 وسط تزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحوله إلى "ثكنة عسكرية".
 

txt

هل تنخفض؟ .. شعبة السجائر تفجر مفاجأة جديدة عن الأسعار.. تفاصيل

txt

الأمطار مستمرة|الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 48 ساعة القادمة

28 ألفا و858 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل عدد كبير من الجرحى والمرضى بسبب نقص الأكسجين، واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاقتحام الإسرائيلي لمجمع ناصر يبدو كأنه "جزء من نمط من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية الأساسية المنقذة للحياة في غزة، خصوصًا المستشفيات"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

 

ووصلت الحصيلة الأخيرة لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28 ألفا و858 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و 677 .

قطاع غزة غزة مجمع ناصر الطبي خانيونس حقوق الإنسان القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

تريند الشارع اللي وراه ضيعها.. سوزي باعت أبوها وشقيقتها وجسدها بالدولار

موضوعات متعلقة

هل تنخفض؟ .. شعبة السجائر تفجر مفاجأة جديدة عن الأسعار.. تفاصيل

عبد الحميد سرور يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للقوى البدنية| شاهد

الأمطار مستمرة|الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 48 ساعة القادمة

نصائح مهمة تحمي هاتفك من الاختراق.. تعرف عليها

ليست بديلا| أضرار السجائر الإلكترونية وطريقتان للإقلاع عن التدخين

5 أضرار خطيرة تسببها عادة التدخين.. استشاري باطنة يوضحها

أمطار متوسطة ورعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. شاهد

حر الصيف في عز الشتاء .. ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة بالمغرب|فيديو

ترشيحاتنا

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

شكري : نقدر مواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض

أصابت النجاسة المكان ولا أعلم موضعه فكيف أصلي؟ دار الإفتاء ترد

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

مش أول مرة.. مشهد مثير في حفل عمرو دياب بـ المنارة |صور

فيديو

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

شاهد| هدف محمد صلاح في أول مباراة مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ