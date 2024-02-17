جيش الاحتلال يواصل قصف غزة ويعتقل العشرات في مجمع ناصر الطبي

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ134 وسط تزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحوله إلى "ثكنة عسكرية".



28 ألفا و858 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل عدد كبير من الجرحى والمرضى بسبب نقص الأكسجين، واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاقتحام الإسرائيلي لمجمع ناصر يبدو كأنه "جزء من نمط من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية الأساسية المنقذة للحياة في غزة، خصوصًا المستشفيات"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ووصلت الحصيلة الأخيرة لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28 ألفا و858 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و 677 .