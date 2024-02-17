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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تطبيق المستقبليات على الأفراد " ندوة بكلية إعلام القاهرة| تفاصيل

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة يومي 17، 18 فبراير 2024 ندوة حول تطبيق المستقبليات على الأفراد، وتستعرض الندوة نتائج ورشة العمل التي أُقيمت على مدى ثلاثة أشهر، واستهدفت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية حول وضع تصوراتهم الخاصة بمستقبلهم خلال العشر سنوات المقبلة.

 كما تعرض الندوة تجارب في تطبيق علم المستقبليات بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإعلامية، ويشارك في الندوة  الدكتور محمد عبد المنعم شلبي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتُعقد الندوة برعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام، و الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،يُنظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة الورشة التدريبية في "استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الخاص بقضايا المرأة والمجتمع".

تحتوى الورشة التدريبية على :

- مقدمة عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الإعلام
- أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى ( النصوص- الصور - الفيديو - الملفات الصوتية)
- استخدام بوتات البحث في إنتاج محتوى خاص بالمرأة ( ChatGpt- Bing- Bard)

 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إعلام القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الدكتورة ثريا البدوي الذكاء الاصطناعي المركز القومى للبحوث الاجتماعية رئيس جامعة القاهرة

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