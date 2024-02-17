وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول غزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

يشارك وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حاليا في جلسة نقاشية على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

ويركز الوزيران في الجلسة المنعقدة حاليا علي جهود وقف التصعيد وإنهاء حالة إطلاق النار وهو ما أكداه خلال مباحثاتهما مع الأطراف الدوليين المشاركين.

واستعرض الوزير شكري كذلك رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع.