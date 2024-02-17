عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته

ذئب
ذئب

في واقعة مثيرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، نهش ذئب 3 أطفال قبل مطاردة الشرطة الأمريكية  له وإلقاء القبض عليه .

txt

الزعيم الأكثر شعبية.. إطلاق سراح مروان البرغوثي يمكن أن يغير السياسة الفلسطينية

txt

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر

وقال ضابط في قسم الشرطة: “ذئب القيوط بدأ بما يمكن أن نسميه (النباح والعويل)، وهو أمر غير عادي، خاصة مع وجود أشخاص محيطين به”.

وأضاف الضابط: “كان هذا الحيوان غير عادي على الإطلاق لأنه بدأ بالسير نحوي، لم يسبق لي أن رأيت ذئبًا يفعل ذلك.. عادةً عندما تشاهدك ذئاب القيوط تخرج من المنطقة بسرعة.. كان هذا الحيوان مختلفًا تمامًا”.


وأكد أنهم استخدموا طلقة بجهاز مشابه لمسدس الصعق، وعندما أصابت تلك الطلقة الذئب، تمكن الضباط من ربط الحزام على رقبة الذئب وإخراجه من الحديقة، مؤكدًا أنه سيتم قتل الذئب بطريقة رحيمة ونقله إلى تكساس للخدمات الصحية والإنسانية في أوستن لإجراء اختبار داء الكلب.

ذئب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

سنة في المريخ.. ناسا تبحث عن 4 متطوعين من أجل تجربة غريبة

خوفاً من الموت جوعاً.. نيجيريات يبحثن عن الطعام في جحور النمل|تفاصيل

رجل أمريكي يحتفظ ببقايا جثث داخل منزله..ما السبب؟

بعد إقلاعها.. طائرة ركاب تعود للمطار بسبب ديدان

وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزيما بالانضمام للإخوان .. تفاصيل

سحلية ترينتو.. اكتشاف حفريات لكائنات عمرها 280 مليون عام في جبال الألب

العثور على جثمان شاب في هيكل طائرة.. ما القصة؟

أول حالة في العالم.. شفاء طفل من سرطان في الدماغ

ترشيحاتنا

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟

جمال علام: أزماتي مع حسام حسن شائعات.. والتوأم دائما على رأس المرشحين

السكر بـ 27.. صدى البلد تجري جولة داخل معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ