الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشيلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر

نجا مانشستر سيتي من فخ تشيلسي في قمة الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفريقين التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السيتي مساء اليوم السبت.

سجل هدف تشيلسي رحيم ستيرلينج في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وعادل النتيجة رودريجو هيرنانديز ي الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: دوكو - ألفاريز - إيرلينج هالاند.

في المقابل، أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الذي سيلعب به مباراة مانشستر سيتي.

تشكيل تشيلسي الرسمي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - أكسيل ديساسي - بن تشيلويل - ليفي كولويل.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

خط الهجوم: بالمر - نيكولاس جاكسون - رحيم ستيرلينج.

المستفيدين من تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي

وأكبر المستفيدين من تلك النتيجة فريقى ليفربول متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وأرسنال الوصيف صاحب الـ55 نقطة، وخسر مانشستر سيتي الذي لعب 24 مباراة فقط، والذي كان يمني نفسه بالفوز على تشيلسي والفوز في المباراة المؤجلة له ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي، إلا أن البلوز رمهم من ذلك ودفعهم للمركز الثالث في جدول الترتيب، والابتعاد عن ليفربول متصدر الترتيب برصيد 57 نقطة.

ومازال الدوري الإنجليزي لم ينتهي حتى الآن والصراع مشتعلا عن اخره بين فرق المقدمة التى تسعى بكل الطرق الابتعاد بالنقاط لمحاولة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك صراع مؤخرة الجدول يشتعل أكثر فأكثر مع قرب الانتهاء من دوري والوصول للمراحل النهائية منه.

انتهاء الجولة 25 من الدوري الإنجليزي

وانتهت أحداث الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت، وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالأتي:

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول برصيد 57 نقطة

2- أرسنال برصيد 55 نقطة

3- مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة

4- أستون فيلا برصيد 49 نقطة

5- توتنهام برصيد 47 نقطة

6- مانشستر يونايتد برصيد 41 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد برصيد 37 نقطة

8- وست هام برصيد 36 نقطة

9- برايتون برصيد 35 نقطة

10- تشيلسي برصيد 35 نقطة

11- وولفرهامبيتون برصيد 35 نقطة

12- فولهام برصيد 29 نقطة

13- بورنموث برصيد 28

14- برينتفورد برصيد 25 نقطة

15- نوتنجهام فورست برصيد 24 نقطة

16- كريستال بالاس برصيد 24 نقطة

17- لوتون تاون برصيد 20 نقطة

18- إيفرتون برصيد 19 نقطة

19- بيرنلي برصيد 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 13 نقطة