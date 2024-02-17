التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت على ملعب التحاد معقل السيتي.

سجل هدف تشيلسي رحيم ستيرلينج في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وعادل النتيجة رودريجو هيرنانديز ي الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: دوكو - ألفاريز - إيرلينج هالاند.

في المقابل، أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الذي سيلعب به مباراة مانشستر سيتي.

تشكيل تشيلسي الرسمي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - أكسيل ديساسي - بن تشيلويل - ليفي كولويل.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

خط الهجوم: بالمر - نيكولاس جاكسون - رحيم ستيرلينج.