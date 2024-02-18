قرار عاجل.. إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 إلكترونياً بالقاهرة لمدة أسبوعين

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى.
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إن إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى، سيكون لمدة اسبوعين، اعتباراً من يوم الإثنين ٢٠٢٤/٢/١٩ إلى يوم الإثنين ٢٠٢٤/٣/٤.
وأكدت مدرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أن هذا قرار إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى يأتي تيسيراً على أولياء الأمور.
ضوابط تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية
- يتم احتساب السن إلكترونيا في أول اكتوبر 2024.
- التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 يتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة.
- المراحل التي يمكن فيها التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 : من المرحلة الثانية رياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسي الابتدائي والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.
- يتم التسجيل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال ولي الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
- في حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطفل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 في الفترة المحددة يحق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيله من على نفس موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالرقم القومي خلال الفترة المعلن عنها.
- لا يمكن تقديم طلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 لأكثر من إدارة تعليمية.
- تقوم كل ادارة تعليمية بعمل اجراء التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال لجنة التحويلات بالادارة التعليمية ثم يتم تسجيل نتائج المقبولين على الموقع من خلال المفوض.
- يتم عمل التنسيقات لطلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 حسب وجود فراغات بالمدارس بناء على ما تقوم به لجنة التحويلات بالادارة التعليمية.
- في حالة قبول طلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالاوراق المطلوبة.