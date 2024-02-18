قرار عاجل.. إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 إلكترونياً بالقاهرة لمدة أسبوعين

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إن إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى، سيكون لمدة اسبوعين، اعتباراً من يوم الإثنين ٢٠٢٤/٢/١٩ إلى يوم الإثنين ٢٠٢٤/٣/٤.



وأكدت مدرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أن هذا قرار إعادة فتح باب تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى يأتي تيسيراً على أولياء الأمور.

ضوابط تحويلات المدارس 2024 الإلكترونية