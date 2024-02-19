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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنان سيد بدرية يحتفل بفوز فيلمه بجائزة البافتا السينمائية

سيد بدرية
سيد بدرية

احتفل الفنان سيد بدرية بحصول فيلمه القصير Jellyfish And Lobster! على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن جوائز البافتا السينمائية لهذا العام.

ونشر بدرية صورة له مع الجائزة، فيما انهالت عليه التعليقات، لتهنئته بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير.

 

أقيم حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، متأخرا ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer  قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.

 

وفيما يلي قوائم الفائزين بجوائز البافتا السينمائية لعام 2024: 

 

أفضل فيلم 

  • Oppenheimer


أفضل فيلم بريطاني

  • The Zone of Interest


أفضل ممثلة 

  • إيما ستون - Poor Things


أفضل ممثل

  • كيليان مورفي - Oppenheimer

 

أفضل ممثلة مساعدة 

  • دافين جوى راندولف - The Holdovers

    أفضل ممثل مساعد
  • روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

أفضل مخرج 

  • Oppenheimer - كريستوفر نولان

 

أفضل فيلم أجنبي

  • The Zone of Interest

أفضل وثائقي

  • 20 Days In Mariupol

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

  • The Boy and the Heron

أفضل سيناريو مقتبس 

  • American Fiction


 

أفضل موسيقى أصلية 

  • Oppenheimer


 

أفضل كاستينج 

  • The Holdovers

أفضل تصوير سينمائي

  • Oppenheimer


أفضل مونتاج 

  • Oppenheimer

أفضل صوت 

  • The Zone of Interest

 

أفضل فيلم بريطاني قصير 

Jellyfish And Lobster!

 

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

 Poor Things

 

سيد بدرية Jellyfish And Lobster أفضل فيلم قصير جوائز البافتا جوائز البافتا السينمائية

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