الفنان سيد بدرية يحتفل بفوز فيلمه بجائزة البافتا السينمائية

احتفل الفنان سيد بدرية بحصول فيلمه القصير Jellyfish And Lobster! على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن جوائز البافتا السينمائية لهذا العام.
ونشر بدرية صورة له مع الجائزة، فيما انهالت عليه التعليقات، لتهنئته بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير.
أقيم حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، متأخرا ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.
وفيما يلي قوائم الفائزين بجوائز البافتا السينمائية لعام 2024:
أفضل فيلم
- Oppenheimer
أفضل فيلم بريطاني
- The Zone of Interest
أفضل ممثلة
- إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل
- كيليان مورفي - Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة
- دافين جوى راندولف - The Holdovers
أفضل ممثل مساعد
- روبرت داوني جونيور - Oppenheimer
أفضل مخرج
- Oppenheimer - كريستوفر نولان
أفضل فيلم أجنبي
- The Zone of Interest
أفضل وثائقي
- 20 Days In Mariupol
أفضل فيلم رسوم متحركة
- The Boy and the Heron
أفضل سيناريو مقتبس
- American Fiction
أفضل موسيقى أصلية
- Oppenheimer
أفضل كاستينج
- The Holdovers
أفضل تصوير سينمائي
- Oppenheimer
أفضل مونتاج
- Oppenheimer
أفضل صوت
- The Zone of Interest
أفضل فيلم بريطاني قصير
Jellyfish And Lobster!
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
Poor Things