الفنان سيد بدرية يحتفل بفوز فيلمه بجائزة البافتا السينمائية

احتفل الفنان سيد بدرية بحصول فيلمه القصير Jellyfish And Lobster! على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن جوائز البافتا السينمائية لهذا العام.



ونشر بدرية صورة له مع الجائزة، فيما انهالت عليه التعليقات، لتهنئته بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير.





أقيم حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، متأخرا ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.

وفيما يلي قوائم الفائزين بجوائز البافتا السينمائية لعام 2024:

أفضل فيلم

Oppenheimer



أفضل فيلم بريطاني

The Zone of Interest



أفضل ممثلة

إيما ستون - Poor Things



أفضل ممثل

كيليان مورفي - Oppenheimer

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوى راندولف - The Holdovers



أفضل ممثل مساعد

أفضل ممثل مساعد روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

أفضل مخرج

Oppenheimer - كريستوفر نولان

أفضل فيلم أجنبي

The Zone of Interest

أفضل وثائقي

20 Days In Mariupol

أفضل فيلم رسوم متحركة

The Boy and the Heron

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction





أفضل موسيقى أصلية

Oppenheimer





أفضل كاستينج

The Holdovers

أفضل تصوير سينمائي

Oppenheimer



أفضل مونتاج

Oppenheimer

أفضل صوت

The Zone of Interest

أفضل فيلم بريطاني قصير

Jellyfish And Lobster!

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

Poor Things