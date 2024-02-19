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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب مرض عبدالله الرويشد.. تأجيل حفل ليلة وداع عبد الكريم عبد القادر

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر والذى كان من المفترض أن يحيها المطرب عبدالله الرويشد بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ: ‏نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر . 

وأضاف:  ‏تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل

 

عبدالله الرويشد - إمارات الوفا

 وفي شهر يناير الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية الفنان عبدالله الرويشد الجديدة التي تحمل اسم إمارات الوفا، إهداء إلى شعب الإمارات، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 أغنية إمارات الوفا لـ عبدالله الرويشد، من كلمات حسان العبيدلي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم. 

وتقول مطلع الأغنية: 

هذي إمارات الوفا.. هذي إمارات الجمال

 هذي بلاد الواقع اللي فاق أوصاف الخيال

 أرضٍٍ تجسّد معجزه.. باحساسها وْبناسها 

دار التسامح والمحبه والوفا واللا مُحال

 تاريخها يشهد لها.. وطموحها وشموخها 

وامجادها عزّ وفخَر..  بحضورها ورسوخها

 من طيب أهَلْها وطيب سيرِتها وطيب شيوخها 

جادَت وسادَت واصبحت بين الملا مضرِب مثال

 

أحدث أغاني عبدالله الرويشد 

حصد الفنان عبدالله الرويشد، مليون و65 ألف مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم ارتويت، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 أغنية ارتويت لـ عبدالله الرويشد، من كلمات والحان: جمانه جمال، توزيع: احمد صالح، صولو عود: حسين محب، الكورال: مجموع الكورال اليمني بالقاهرة، ايقاعات: عبدالحميد الصقر، جيتار: مصطفى نصر، مكس: نبيل إيهاب – تامر حسن، ماستر: المنهندس مجيد دشتي.

 

 أغاني عبدالله الرويشد الجديدة 

وفي آخر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبدالله الرويشد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أعترف لك، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 أغنية أعترف لك للفنان عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان: عبدالله الرويشد، توزيع موسيقي: يحيى الموجي، مكس: إيهاب نبيل – تامر حسن، ماستر: مجيد دشتي. 

المستشار تركي آل الشيخ الراحل عبد الكريم عبد القادر عبدالله الرويشد

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