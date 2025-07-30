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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ساموزين يطرح فيديو كليب "باب وخبط" من ميني ألبوم جديد

سامو زين
سامو زين
قسم الفن

يعود ساموزين، فى موسم هذا الصيف، ليطلق أولى أغنياته "باب وخبط"، وهى عنوان المينى ألبوم، وهى أيضا إحدى مفاجآته الفنية، التى يقدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.
 

الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أغنية "باب وخبط" من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والمينى ألبوم من إنتاج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.

وأضاف سامو: تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء كافة الأذواق، وأيضا من المفاجآت عودتى من جديد للإخراج مرة أخرى بعد غياب 15 عاما، وذلك منذ إخراجى لأغنية "هتعرف قيمتى" كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقى إسلام زكى، فبعد الانتهاء من تسجيل أغنية "باب وخبط"، شعرت برغبتى فى العودة إلى الإخراج، لتقديم وجهة نظرى ورؤيتى وإحساسى بهذا العمل، وبالفعل تم التصوير فى دبى بأحد الاستويهات هناك، وتم التصوير على مدار يومين، وشارك معى مجموعة من أهم الموديلز فى العالم، من إيطاليا وألمانيا وإيران، بإلإضافة إلى مشاركة مدير التصوير العالمى..... الذى شارك من قبل فى أعمال عديدة لشبكة نتفليكس الأمريكية.

واحتتم ساموزين بقوله: انتظروا أغنيات متنوعة مع مجموعة من الملحنين المبدعين، بالإضافة إلى شعراء وموزعين موسيقيين بارزين.

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