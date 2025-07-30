رحل الإنسان بجدارة .. نهال طايل تنعي لطفي لبيب

نعت الإعلامية نهال طايل، الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت نهال طايل عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك: "رحل الإنسان بجدارة، كانت بالنسبه لي حلقه خارج السياق بالمرة، تفاجأت برجل قلبه أبيض فوق المعتاد عن الناس تغيرت أسئلتى كاملة إحتراماً لشخص لم يكن لديه عداءات او مشكله أو زعل من أحد على مدار كل سنوات العمل التى مر بها، كان مثقفاً محباً لوطنه وراضياً للغاية، رحمة الله عليك ياأستاذ لطفى ونرجوا منكم الدعاء".

موعد ومكان عزاء لطفي لبيب

يقام عزاء الفنان لطفي لبيب غدًا الخميس في قاعة كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

وفقدت الساحة الفنية اليوم أحد أبرز نجومها، ممن أثروا الشاشة بأدوارهم المتقنة وحضورهم الإنساني المميز. تمتع الراحل بتاريخ فني كبير، تجاوز فيه أكثر من 100 فيلم سينمائي، وما يزيد عن 30 عملًا دراميًا، وشارك في أعمال خالدة مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف لافت في فيلم السفارة في العمارة، كما شاركه في مسلسلات عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة.

كان الفنان لطفي لبيب داعمًا للأجيال الجديدة من النجوم، ووقف بجانبهم في بداياتهم الفنية، حيث عمل مع مي عز الدين، أحمد مكي، محمد سعد، حسن حسني، وآخرين.

بعيدًا عن الفن، كان الراحل بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث خدم في صفوف الجيش المصري لمدة ست سنوات، وشارك في معركة الكرامة والنصر. وقد دوّن هذه التجربة في سيناريو بعنوان الكتيبة 26، كشف فيه عن تفاصيل واقعية من فترة خدمته العسكرية.

كما قدّم عددًا من المؤلفات والخواطر الفنية، وشارك في الفيلم الأخير أنا وابن خالتي إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.