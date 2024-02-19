بعد الزيادات.. رینو تالیانت 2024 تباع بهذه الأسعار

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات طاحنة ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

- مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

زودت سيارة رینو تالیانت موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، و مصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك رینو تالیانت موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

عزم دوران رینو تالیانت السيدان يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد رینو تالیانت الفرنسية الجديدة :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

تتوافر سيارة رینو تالیانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

- أسعار تالیانت السيدان موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة رينو تالیانت السيدان موديل 2024 تتوافر بسعر 925 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الأولي من سيارة رينو تالیانت السيدان موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 25 ألف جنيه، بدون زيادات .