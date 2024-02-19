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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات.. رینو تالیانت 2024 تباع بهذه الأسعار

مواصفات تالیانت السيدان
مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات طاحنة ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

- مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

زودت سيارة رینو تالیانت موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، و مصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك رینو تالیانت موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

عزم دوران رینو تالیانت السيدان يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد رینو تالیانت الفرنسية الجديدة :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

تتوافر سيارة رینو تالیانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

- أسعار تالیانت السيدان موديل 2024 :

مواصفات تالیانت السيدان موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة رينو تالیانت السيدان موديل 2024 تتوافر بسعر 925 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الأولي من سيارة رينو تالیانت السيدان موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 25 ألف جنيه، بدون زيادات .

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