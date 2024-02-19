محلل سياسي فلسطيني: المرافعة المصرية بمحكمة العدل الدولية لها تأثير على الرأي الاستشاري

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر من الدول الأساسية التي تدعم القضية الفلسطينية، و لذلك قدمت مذكرات لـ "محكمة العدل الدولية " تؤيد فلسطين، و سوف يكون لها مرافعة أمام "محكمة العدل الدولية" ، لشرح أبعاد القضية بالتفاصيل.

مصر جزء أساسي من القضية الفلسطينية

وأضاف عبد المهدي مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ط8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر من الدول القليلة التي لديها القدرة على تقديم الوثائق التي تثبت ما يقوم به الإحتلال من جرائم، بالإضافة إلى أن مصر جزء أساسي من القضية الفلسطينية.

وتابع الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، قائلاً:"المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية سوف يكون لها تأثير كبير على الرأي الاستشاري"