بلال الدوي: مصر تتعرض لتشويه مصطنع وافتراءات بسبب موقفها التاريخى مع فلسطين

مصر لديها أوراق ضغط تستخدمها في الدفاع عن فلسطين

قال الكاتب بلال الدوي، إن هناك حالة تشويه مصطنع للدولة المصرية وشائعات وافتراءات بسبب موقف مصر التاريخي مع القضية الفلسطينية.



وأضاف "بلال الدوي"، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تتبع دبلوماسية تعرف جيدًا كيف تتفاوض، وكيف تدافع عن الحقوق المصرية والعربية والفلسطينية تحديدًا، مؤكدًا أن مصر تحرك المياه الراكدة التي تساعد على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.



وتابع الكاتب بلال الدوي، إن مصر لديها أوراق ضغط تستخدمها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.