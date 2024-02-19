كاواساكي نينجا 7 وZ7 أول دراجات نارية هايبرد

أعلنت شركة كاواساكي التي تعمل في مجال صناعة الدراجات النارية عن دراجة كاواساكي نينجا 7، وكاواساكي Z7 ، وهما أول دراجتين نارية هايبرد، بالإضافة إلى ان أداء الدراجات الهايبرد الجديدة يضاهي أداء الدراجات التي تتراوح سعتها بين 650 و1000 سي سي .

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الدراجات الهايبرد الجديدة مزودة بمحرك 2 سلندر سعة 451 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة تصل إلى 7 كيلوواط، أي ما يعادل 9 حصان، وترتفع قوته لتصل إلى 9 كيلوواط ، أي ما يعادل 12 حصان.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الدراجات الهايبرد الجديدة تحتوي علي بطارية ليثيوم ايون تظل مشحونة بفضل طاقة المحرك ونظام الفرملة التجديدية، وتحتوي الدراجات الجديدة علي مولد يساعد على تحرير مساحة إضافية.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

دراجات كاواساكي نينجا 7 و Z7 تعمل بالوضع الكهربائي لفترات قصيرة، بينما يتم اختيار وضع Eco-Hybrid من بين أوضاع محرك البنزين والمحرك الكهربائي، ويحافظ وضع Sport-Hybrid على تشغيل المحرك دائمًا لتحقيق أقصى قوة.

تمتلك الدراجات الهايبرد الجديدة زر E-Boost في وضع Sport-Hybrid يعمل علي توفير 5 ثواني من الطاقة القصوى للحصول على أقوى أداء.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الدراجات الهايبرد الجديدة تخرج عزم دوران يصل إلي 59.9 نيوتن/متر، وبها أحدث أنظمة السلامة والمساعدة للسائق منها، نظام ABS، ونظام التحكم في الجر، وبها وضعيات قيادة متعددة تتناسب مختلف الظروف وأساليب القيادة.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

تحتوي دراجة كاواساكي الهايبرد علي شاشة عرض رقمية تقدم معلومات حيوية مثل ، مستوى شحن البطارية ومدى الدراجة الكهربائية، وتتميز الدراجات الجديدة بتصميمها العصري بسبب الخطوط الحادة، والمكونات الديناميكية الهوائية التي تعزز من أداء الدراجة وتبرز هويتها الرياضية.