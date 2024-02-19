عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاواساكي نينجا 7 وZ7 أول دراجات نارية هايبرد

كاواساكي نينجا 7
كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

أعلنت شركة كاواساكي التي تعمل في مجال صناعة الدراجات النارية عن دراجة  كاواساكي نينجا 7، وكاواساكي Z7 ، وهما أول دراجتين نارية هايبرد، بالإضافة إلى ان أداء الدراجات الهايبرد الجديدة يضاهي أداء الدراجات التي  تتراوح سعتها بين 650 و1000 سي سي .

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

للطبقة المتوسطة.. سيارات مميزة بـ70 ألف جنيه

الدراجات الهايبرد الجديدة  مزودة بمحرك 2 سلندر سعة 451 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة تصل إلى 7 كيلوواط، أي ما يعادل 9 حصان، وترتفع قوته لتصل إلى 9 كيلوواط ، أي ما يعادل 12 حصان.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الدراجات الهايبرد الجديدة تحتوي علي بطارية ليثيوم ايون تظل مشحونة بفضل طاقة المحرك ونظام الفرملة التجديدية، وتحتوي الدراجات الجديدة علي مولد يساعد على تحرير مساحة إضافية.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

دراجات كاواساكي نينجا 7 و Z7 تعمل بالوضع الكهربائي لفترات قصيرة، بينما يتم اختيار وضع Eco-Hybrid من بين أوضاع محرك البنزين والمحرك الكهربائي، ويحافظ وضع Sport-Hybrid على تشغيل المحرك دائمًا لتحقيق أقصى قوة.

تمتلك الدراجات الهايبرد الجديدة زر E-Boost في وضع Sport-Hybrid يعمل علي توفير 5 ثواني من الطاقة القصوى للحصول على أقوى أداء.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

الدراجات الهايبرد الجديدة تخرج عزم دوران يصل إلي 59.9 نيوتن/متر، وبها أحدث أنظمة السلامة والمساعدة للسائق منها، نظام ABS، ونظام التحكم في الجر، وبها وضعيات قيادة متعددة تتناسب مختلف الظروف وأساليب القيادة.

كاواساكي نينجا 7 و Z7 أول دراجات نارية هايبرد

تحتوي دراجة كاواساكي الهايبرد علي شاشة عرض رقمية تقدم معلومات حيوية مثل ، مستوى شحن البطارية ومدى الدراجة الكهربائية، وتتميز الدراجات الجديدة بتصميمها العصري بسبب الخطوط الحادة، والمكونات الديناميكية الهوائية التي تعزز من أداء الدراجة وتبرز هويتها الرياضية. 

كاواساكي دراجة كاواساكي نينجا 7 كاواساكي Z7 الدراجات الهايبرد الدراجات الهايبرد الجديدة محرك كهربائي الهايبرد الجديدة كاواساكي نينجا 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

بعد الزيادات.. رینو تالیانت 2024 تباع بهذه الأسعار

فرصة للشباب .. مازدا كوبيه بـ 50 ألف جنيه | صور

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

رغم الزيادات .. سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصرية .. تعرف عليها

سعر كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس الجديد.. صور

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة.. متى وكيف؟

ترشيحاتنا

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير

مصر للطيران تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب العمال في مطار ميونخ

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

رجلان و3 ستات.. سقوط المتهمين بقـ.تل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

فيديو

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ