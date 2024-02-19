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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استعدادا لعرضه في عيد الأضحي.. أحمد فهمي يبدأ تصوير فيلم "عائلة المكسيكي"

صدى البلد

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي في تصوير أولي مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة واوس اوس، وحاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد علي القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها لكنه يكتشف أن من أختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.


الفيلم سيتم تصويره في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لاحمد فهمي للسينما للعام التاني على التوالي بموسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" الذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.


 

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فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة  وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة احمد فهمي وروبي ولبلبة واوس اوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين"  و "ليجسي برودكشن للانتاج الفني".

الفنان احمد فهمى الفنانة روبي فيلم مستر إكس موسم عيد الأضحى مستر اكس

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