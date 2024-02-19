مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل خالفت المواثيق الأممية برفضها الانسحاب من أراضينا

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية، مؤكدًا أنها خالفت المواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن بضرورة انسحابها من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني واجه محاولات لطرده من منطقته الجغرافية على مدار 75 عاما، والقوانين الدولية لم توفر الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أن إسرائيل تجاهلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مطالباً محكمة العدل الدولية بالاعتراف بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية .