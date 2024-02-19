عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسمة محجوب تكشف سر ابتعادها عن التمثيل.. خاص

نسمة محجوب
نسمة محجوب

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن سر ابتعادها عن التمثيل فى الفترة الأخيرة بعد أن خاضت التجربة فى أكثر من عمل فنى.

وقالت نسمة محجوب لصدى البلد : حتى الآن ما يتم عرضه لا يرضينى، وأراه لا يتناسب معى، أن التمثيل بالنسبة لى ليس المهنة الرئيسية، وبالتالى الغناء ياخذ مساحة أكبر من تفكيرى بعكس التمثيل، والذى أتمنى أن أعود إليه مجددا خاصة أننى قدمت بعض الأعمال بشكل جيد.  

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن تفاصيل ظهورها فى كليب "حبيتك" بأكثر من لوك مختلف والذى تم طرحه فى عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب : بالفعل كنت حريصة على ظهورى بالكليب بأكثر من لوك مختلف لشعرى، وكان ذلك بالاتفاق مع فريق العمل ككل، فضلا عن أجواء الكليب والألوان المبهجة التى تم استعادة بها لتتناسب مع أجواء عيد الحب، ولكن ليس بشكل نمطى أو تقليدى حيث ابتعدنا عن الأحمر النارى الذى يعد رمز عيد الحب، واعتمدنا أكثر على البهجة والفرحة من خلال التركيز على وجود الزهور، والإضاءة الفاتحة المبهجة.  

متهم بالسرقة| قصة حسام حبيب مع أغنية كدابة.. وعلاقة شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء عن انفصالهما|إجراء حاسم من أمير عيد ضد زوجته ليلى الفاروق

نسمة محجوب

كما كشفت الفنان نسمة محجوب عن تفاصيل تقديمها أغنية "حبيتك"، التى طرحت مؤخرا بمناسبة عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب : “حبيتك هى أغنية فرحى، حيث قدمتها فى حفل زفافى، ولذلك كانت فكرتها منذ سنوات طويلة، وعندما فكرت فى تقديم أغنية بعيد الحب كان الأرجح بالنسبة لى، وخضعت إلى دراسة متأنية وتفكير بعمق شديد، حتى أقدم للجمهور ما يرضيه ويستمتع به، وأمتع نفسى أيضا”.

وأضافت: “وعندما فكرنا فى تنفيذ الفيديو كليب، كنت حريصة على التفكير خارج الصندوق، وألا أعتمد فى الأغنية على موديل بجانبى، ليظهر حالة الحب أو الرومانسية، وهذه النوعية من الكليبات لا أحبذها، وعندما جلست مع فريق عمل الأغنية الشاعر رمضان محمد والملحن شريف بدر والموزع الأردنى عبادة كيو، الذى أعاد توزيع الأغنية مجددا، والكليب تولى إخراجه إبراهيم عزت، قررنا وقتها عدم الاعتماد على موديل، وتقديم الكليب بالشكل الذى ظهر عليه، وهو أن يشاركنى عبادة كيو الكليب كموزع موسيقى وليس كموديل”.

الفنانة نسمة محجوب نسمة محجوب أغانى نسمة محجوب حفل نسمة محجوب أعمال نسمة محجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

موضوعات متعلقة

رمزي يسي يروي رحلته من الصعيد للعالمية في "حديث العرب من مصر"

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

بجمعية الكتاب والنقاد.. حفل توقيع كتاب "فهم السينما" الأربعاء

فارس قناوي: محظوظ بالعمل مع يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

مكتبة الإسكندرية تتسلم كتب نجيب محفوظ .. تفاصيل

بعد هجوم شرس عليها.. نادين نجيم تعتذر عن استخدامها أحد منتجات المقاطعة

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مسلسلات رمضان 2024.. غضب ابن محمود البزاوى بسبب بوستر كوبرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

روسيا تكشف عن دولة في أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي

تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام

حقيقة ضياع الأشياء من البيت بسبب الجن.. هل يقدر على إخفائها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ