بخطوات بسيطة في المنزل .. حددي نوع بشرتك

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها في المنزل لتحديد نوع بشرتك، يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات تعتبر بداية تقديرية ولا تحل محل استشارة أخصائي الجلدية لتحديد النوع بشكل دقيق. إليك الخطوات، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

كيف تحددي نوع بشرتك بخطوات بسيطة في المنزل؟

نظف وجهك: استخدم منظفًا للوجه مناسبًا لبشرتك لإزالة الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة. اشطف وجهك جيدًا وجففه بلطف.

انتظر لمدة ساعة: بعد تنظيف وجهك، انتظر لمدة ساعة دون وضع أي منتجات على بشرتك. هذا يسمح لبشرتك بالعودة إلى حالتها الطبيعية.

فحص بعض مناطق الوجه: قم بفحص بعض مناطق الوجه لتقييم الزيوتية والترطيب والحساسية. استخدم ظروف إضاءة جيدة ومرآة نظيفة للحصول على نتائج دقيقة.

منطقة الجبهة: قم بتقييم مدى وجود لمعان زائد أو زيوت في منطقة الجبهة.

الأنف والذقن: تحقق من ترطيب وزيوتية هذه المنطقة، وإذا كان هناك انسدادات أو تجاعيد.

الخدين: ابحث عن أي علامات للجفاف أو الحساسية أو التهيج في الخدين.

المنطقة تحت العينين: تحقق من مدى وجود خطوط رفيعة أو هالات سوداء أو تجاعيد في هذه المنطقة الحساسة.

تحليل النتائج: استنتج نوع بشرتك بناءً على تقييمك للزيوتية والترطيب والحساسية. هنا هي بعض الخصائص الشائعة لأنواع البشرة:



البشرة الدهنية: تكون البشرة الدهنية لامعة وتفرز الزيوت بشكل زائد، وعادة ما تكون المسام متوسعة وتعاني من الرؤوس السوداء والعيوب الجلدية.

البشرة الجافة: تكون البشرة الجافة بدون لمعان وتفتقر إلى الترطيب، وقد تشعر بالشد والجفاف وظهور خطوط رفيعة.

البشرة العادية: تكون البشرة العادية متوازنة وتظهر بمظهر صحي وناعم، وعادة ما تكون خالية من المشاكل الجلدية البارزة.

البشرة المختلطة: يكون جبهة وأنف وذقن البشرة المعتلطة دهنية بينما تكون الخدين عادةً جافة أو عادية.

رعاية بشرتك وفقًا لنوعها: بمجرد تحديد نوع بشرتك، يمكنك اتخاذ خطوات مناسبة للعناية بها. على سبيل المثال:

البشرة الدهنية: استخدم منتجات منظفة خفيفة وخالية من الزيوت. يمكنك استخدام مقشرات للتحكم في الزهم وتقليل حجم المسام. استخدم مرطباً خفيفاً وغير دهني. قد تحتاج أيضًا إلى منتجات للتحكم في اللمعان والحبوب.

البشرة الجافة: استخدم منظفات لطيفة وغير مهيجة ومرطبات غنية ومغذية، قد تحتاج إلى استخدام كريمات ليلية مغذية إضافية لتحسين ترطيب البشرة.

البشرة العادية: استخدم منظفًا لطيفًا ومرطبًا خفيفًا. يمكنك استخدام منتجات العناية بالبشرة الأساسية للحفاظ على صحة البشرة.

البشرة المختلطة: قد تحتاج إلى استخدام منتجات مختلفة لمناطق البشرة المختلفة، استخدم منظفًا معتدلًا ومرطبًا خفيفًا للجبهة والأنف والذقن، ومرطبًا غنيًا للخدين.

من المهم أن تتذكر أن العناية بالبشرة تختلف من شخص لآخر وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية خاصة أو تأثيرات سلبية على البشرة، فمن المستحسن أن تستشير أخصائي الجلدية للحصول على توصيات مخصصة لحالتك.