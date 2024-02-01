تتخوف الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة البكتيريا الموجودة فى أدوات المكياج، أثناء وضعهن للمكياج، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الخطوات لحماية بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

نظافة الأدوات: تأكدي من تنظيف أدوات المكياج بانتظام.

استخدمي مطهرًا مناسبًا لتنظيف الفرش والإسفنج وغيرها من الأدوات بعد كل استخدام.

يفضل استخدام منظف خاص للمكياج أو الصابون المضاد للبكتيريا.

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

استبدال الأدوات: استبدلي أدوات المكياج بانتظام وبأوقات منتظمة، حيث تتلف أدوات المكياج مع مرور الوقت وقد تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

استبدلي الماسكارا كل 3-6 أشهر، وأحمر الشفاه كل 1-2 سنة، وباقي المستحضرات الأخرى وفقًا للتواريخ الموصى بها.

الاحتفاظ بالأدوات جافة: تجنبي ترك أدوات المكياج مبللة بعد استخدامها، فالرطوبة تعزز نمو البكتيريا، لذا يجب تجفيف الأدوات تمامًا قبل تخزينها.

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

تجنب مشاركة الأدوات: تجنبي مشاركة أدوات المكياج الشخصية مع الآخرين، حتى وإن كانوا أشخاصًا قريبين منك.

يمكن للبكتيريا أن تنتقل بين الأفراد وتسبب عدوى أو تهيج للبشرة.

التخزين السليم: قومي بتخزين أدوات المكياج في مكان جاف وجيد التهوية.

يمكن استخدام حقائب أو صناديق مكياج خاصة لتنظيم وتخزين الأدوات بشكل مناسب.

النظافة الشخصية: قبل استخدام أي أداة مكياج، تأكدي من غسل يديك بالصابون والماء الدافئ للحفاظ على نظافتها.

الاهتمام بالمنتجات: تجنبي استخدام أو شراء أي منتجات مكياج مفتوحة أو متسخة أو غير معروفة المصدر.

اختاري منتجات ذات جودة عالية ومعتمدة.

باعتبارها جزءًا من الروتين اليومي للعناية بالبشرة، تأكدي من الاهتمام بنظافة أدوات المكياج للحفاظ على بشرتك نظيفة وخالية من البكتيريا التي قد تتسبب في مشاكل جلدية.