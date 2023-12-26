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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل الطرق لإزالة المكياج بشكل صحيح دون الإضرار بالبشرة

ما هي أفضل طرق إزالة
ما هي أفضل طرق إزالة المكياج بشكل صحيح؟

تبحث أغلب التيات عن الطريقة الأمثل لإزالة المكياج دون الأضرار ببشرتهن.. إليك عدة طرق لإزالة المكياج بشكل صحيح، يمكنك اتباع الإجراءات التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ما هي أفضل طرق إزالة المكياج بشكل صحيح؟

استخدام مزيل مكياج مناسب: ابحث عن مزيل مكياج ذو جودة عالية وملائم لنوع بشرتك ولنوع المكياج الذي تستخدمه. يمكنك استخدام منتجات مزيل المكياج المائية أو الزيوت المزيلة أو اللوشن المزيل.

غسل اليدين: قبل أن تبدأ في إزالة المكياج، قم بغسل يديك جيدًا للتأكد من نظافتهما وتجنب نقل البكتيريا إلى وجهك.

التربيت اللطيف: استخدم قطعة من القطن أو قرص مزيل المكياج وامتصها بمزيل المكياج. ضعها على الجفن الخارجي وامسحها بلطف على منطقة المكياج. حرك القطعة بلطف في حركة دائرية لإزالة المكياج.

الانتقال بلطف: استمر في إزالة المكياج بلطف على الأجزاء الأخرى من الوجه، مثل الشفاه والوجنتين والجبين. تأكد من تجنب الفرك القوي أو الشد الزائد على الجلد، حيث يمكن أن يتسبب في تهيج البشرة.

الشطف بالماء الفاتر: بعد إزالة المكياج بشكل جيد، قم بغسل وجهك بالماء الفاتر لإزالة بقايا المنتجات المزيلة والمكياج من الوجه.

النظافة النهائية: بعد تجفيف الوجه بلطف بمنشفة نظيفة وناعمة، يمكنك استخدام منظف الوجه اللطيف للتأكد من إزالة أي بقايا مكياج قد تكون متبقية.

ترطيب البشرة: انتهى من إزالة المكياج، قم بترطيب البشرة بواسطة مرطب مناسب لنوع بشرتك. هذا يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

يجب أن تتذكر أن تكون لطيفًا عند إزالة المكياج وتجنب فرك الوجه بشكل قوي، حيث يمكن أن يسبب ذلك تهيجًا وتلفًا للبشرة. كما يُنصح بإجراء اختبار للحساسية على منتجات المزيل المكياج قبل استخدامها على الوجه بالكامل.

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